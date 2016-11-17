Полезные свойства хурмы: успокаивает нервную систему, тонизирует организм и повышает работоспособность

В нем находятся пектиновые вещества, активно воздействующие на микрофлору кишечника и оказывающие скрепляющий эффект. Именно они придают мякоти вяжущий вкус. В ней также содержится много железа, что особенно полезно при анемии. Употребление хурмы рекомендуется беременным женщинам. При кашле и простуде хорошо полоскать горло соком одного спелого плода, разведенного в 100 граммах теплой воды.

Хурма оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие, повышает работоспособность, улучшает аппетит, успокаивает нервную систему. Она активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Всё это возможно за счет содержания в плодах моносахаридов. При этом, в отличие от случаев употребления рафинированного сахара, уровень глюкозы в крови не достигает критической отметки. Помимо этого, ежедневное употребление спелой мякоти (в сезон) позволит восполнить дефицит органического йода, весьма полезного для нашей щитовидной железы.

Те люди, которые вынуждены регулярно принимать мочегонные средства, согласятся с тем, что они провоцируют вымывание калия из организма и для восполнения его запасов требуется пить специальные калийсодержащие препараты. В то же время приема дополнительных лекарств можно избежать, если включить в свой рацион хурму, чередуя её употребление с яблоками и абрикосами.

Читайте такжеМалоизвестные свойства бананов

Этот фрукт является одним из самых богатых на витамины. В его состав входят: витамин С, провитамин А, витамины А, P, лимонная и яблочная кислота, а также ряд других полезных элементов. Благодаря высокому содержанию провитамина A хурма является очень ценным пищевым продуктом. Наличие в спелых плодах бета-каротина способствует омолаживанию кожи, позволяя ей как можно дольше оставаться мягкой и шелковистой.

В плодах хурмы в высокой концентрации содержится каротин, который в сочетании с витамином С более эффективно улучшает зрение. Фрукты этого целебного растения рекомендуют употреблять как можно чаще, поскольку содержащиеся в них группы витаминов стимулируют иммунную систему человека, позволяя избежать целого перечня заболеваний. К примеру, витамин А давно отмечается учеными как эффективное профилактическое средство от рака, а витамины С и Р значительно уменьшают хрупкость сосудов.

Официальной наукой доказано, что при употреблении продуктов, содержащих бета-каротин, у курильщиков значительно снижается риск заболевания раком легких, а по содержанию бета-каротина хурма оставляет далеко позади многие ягоды и фрукты. Помимо прочего, наличие в ней витамина С хорошо тонизирует организм и повышает работоспособность.

Читайте такжеПолезные свойства киви

Хурма богата йодом, хотя и не так, как морская капуста. Его недостаток в организме может привести к целому ряду тяжелых заболеваний, вплоть до ухудшения мыслительной деятельности. Кроме этого, йод является одним из основных компонентов, стабилизирующих функции иммунной системы. Сам он организмом не вырабатывается, поэтому хурма может стать незаменимым источником этого полезного элемента.

Стоит отметить также, что именно благодаря высокому наличию в мякоти плодов йода их употребление благотворно влияет на работу щитовидной железы.