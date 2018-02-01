Супрун высказалась о ребальзамировании тела выдающегося хирурга Пирогова: украинцы возмущены

Николай Пирогов - известный хирург, основатель военно-полевой медицины.

Супрун высказалась в Фейсбуке по ребальзамированию тела выдающегося хирурга Пирогова, что возмутило жителей.

Комиссия Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратилась к правительству с просьбой предоставить разрешение на ребальзамирование тела ученого, пишет ЗИК.

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Как написала в Фейсбуке и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, цена вопроса – 199 034 грн.

"На эти средства можно приобрести, например, более сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто имеем запрос от регионов на этот препарат. Или других лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам. Или Николай Пирогов захотел бы, чтобы деньги, которые можно использовать на лечение живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в ХХІ веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры? Как думаете?», – отметила Супрун.

Мэр Винницы Сергей Моргунов отреагировал на это сообщение так: «Меня, как и уверен многих винничан, крайне возмутил сообщение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о ребальзамировании тела выдающегося хирурга Николая Пирогова. Как вообще так можно ставить вопрос: или лекарства, или ребальзамирование тела основателя военно-полевой хирургии?! Николай Иванович Пирогов – это наше национальное достояние в истории мировой медицины. Средства мы найдем, даже не сомневайтесь – вы найдите специалистов, которые могут провести эту процедуру качественно и профессионально. Мы это обсуждали с председателем Винницкой ОГА Валерием Коровием, который так же возмущен позицией главы Минздрава, – и решили, что будем инициировать перед правительством вопрос передачи в общую коммунальную собственность территориальных общин Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова. «Быть, а не казаться – девиз, который должен носить в своем сердце каждый гражданин, который любит свою страну. Служить правде – как в научном, так и в моральном понимании этого слова. Быть человеком!» – это слова самого Пирогова. И очень уместны в этой позорной истории. Всегда оставайтесь людьми и поступайте по-человечески!».

*** Николай Пирогов - известный хирург, основатель военно-полевой медицины. Он создал первый атлас топографической анатомии человека, стал пионером в использовании анестезии при операциях. Ему принадлежит идея накладывать гипс при переломах. Он основал институт сестер милосердия. Именно Пирогов добился отмены телесных наказаний в школах.

В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своем небольшом имении «Вишня» неподалеку от Винницы, где построил дом, аптеку, больницу и сад экзотических растений, которые ученый высаживал сам.

Врач жил по четкому распорядку: вставал на рассвете, делал долгую пешую прогулку, чай, работа в саду, в конюшне. Завтрак — одно блюдо и крепкий кофе. Далее осмотр больных, прием пациентов.

Зарабатывая до конца своих дней медицинской практикой, Николай Иванович дважды в неделю с восьми утра до восьми вечера принимал бедняков бесплатно. После операции он всегда прятал руки в карманы, чтобы ему не вздумали платить.

Пирогов изучил украинский язык, которым общался с местным населением.