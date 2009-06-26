Несовершеннолетним запретят смотреть фильмы о курении

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании планируют запретить несовершеннолетним просмотр фильмов, в которых присутствуют сцены курения, сообщает Daily Telegraph.

Администрация здравоохранения Ливерпуля в настоящее время обсуждает введение соответствующих законодательных ограничений. В соответствие с разработанными документами, планируется запретить не достигшим 18 лет гражданам просмотр картин, в которых показаны сцены с участием курящих персонажей. Данный запрет коснется также мультипликационных фильмов.

Согласно тексту документа, исключение составят лишь картины, в которых изображены курившие в жизни исторические персонажи, а также "четко и недвусмысленно показывающие негативные последствия, вызываемые употреблением табака и пассивным курением".

Британские правозащитники выступают с критикой данной инициативы. По мнению специалистов, не существует доказательств того, что дети и молодые люди могут начать курить, увидев употребление табака на экране.

Исследования данного вопроса проводились учеными из разных стран. Так, австралийские специалисты подробно изучили все эпизоды курения с участием героев мультипликационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons). Исследователи пришли к выводу, что данный мультфильм может способствовать приобщению детей к пагубной привычке.

cnlnews.tv