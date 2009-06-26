Ученые обнаружили физиологические основы гипноза

Швейцарские ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) показали, какие изменения в функциях мозга происходят под гипнозом. До сих пор конкретные механизмы действия гипноза изучены не были.

Исследователи из Университета Женевы выполнили фМРТ добровольцам, которым предложили пошевелить рукой при одном сигнале и оставаться неподвижными при другом. При этом части участников под гипнозом внушили, что их рука парализована, а остальные лишь симулировали это состояние. Это было сделано для сравнения мозговых процессов, сдерживающих запланированное движение, под гипнозом и без него.

Оказалось, что гипноз вызывает значительные изменения в работе префронтальных и париетальных областей мозга, ответственных за внимание, а также в функциональных связях моторной (двигательной) коры с другими отделами мозга, при этом активность моторных систем не подавляется. Кроме того, выяснилось, что под гипнозом усиливается активация предклинья – структуры мозга, участвующей в формировании памяти и восприятии человеком собственного образа, а также изменяются процессы контроля выполнения задач, происходящие в лобных долях.

На основании полученных данных ученые сделали вывод, что гипноз не влияет непосредственно на моторные системы мозга, однако передает управление ими искусственно сформированным образам.

medportal.ru