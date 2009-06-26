Ученые обнаружили физиологические основы гипноза

15:31, 26 июня 2009
Страна
2

Как мозг на него реагирует

Швейцарские ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) показали, какие изменения в функциях мозга происходят под гипнозом. До сих пор конкретные механизмы действия гипноза изучены не были.

Исследователи из Университета Женевы выполнили фМРТ добровольцам, которым предложили пошевелить рукой при одном сигнале и оставаться неподвижными при другом. При этом части участников под гипнозом внушили, что их рука парализована, а остальные лишь симулировали это состояние. Это было сделано для сравнения мозговых процессов, сдерживающих запланированное движение, под гипнозом и без него.

Оказалось, что гипноз вызывает значительные изменения в работе префронтальных и париетальных областей мозга, ответственных за внимание, а также в функциональных связях моторной (двигательной) коры с другими отделами мозга, при этом активность моторных систем не подавляется. Кроме того, выяснилось, что под гипнозом усиливается активация предклинья – структуры мозга, участвующей в формировании памяти и восприятии человеком собственного образа, а также изменяются процессы контроля выполнения задач, происходящие в лобных долях.

На основании полученных данных ученые сделали вывод, что гипноз не влияет непосредственно на моторные системы мозга, однако передает управление ими искусственно сформированным образам.

medportal.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter