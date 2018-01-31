Для помощи детям, живущим по обе стороны вооруженного конфликта на Донбассе, необходимо почти $ 24 млн - ЮНИСЕФ

13:03, 31 января 2018
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УНИАН

Как сообщает Центр новостей ООН, эти средства позволят обеспечить украинских детей чистой водой, а также дать им возможность учиться и получать медицинскую помощь.

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Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис напомнила, что дети на востоке Украины продолжают страдать от последствий конфликта. Они крайне нуждаются в помощи и защите. В рамках своих проектов ЮНИСЕФ планирует поспособствовать 500 тысячам детей по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины.

Барберис отметила, что много детей в Донецкой и Луганской областях находятся в зонах обстрелов. Они лишены возможности ходить в школу. В районах конфликтов повреждено много важных объектов гражданской инфраструктуры. Так, с начала конфликта на востоке Украины во время обстрелов были повреждены здания более 700 учебных заведений и 130 больниц. Постоянно поступают сообщения о повреждении водонапорных станций.

«Такая ситуация чревата огромными рисками для большого количества людей, которые возлагаются на систему централизованного водоснабжения и отопления. В 2017 году на востоке Украины от перебоев с водоснабжением пострадали более трех миллионов человек», - отметила Барберіс. Она рассказала, что Детский фонд ООН прилагает все усилия для оказания пострадавшим необходимой помощи в этой сфере.

В 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде для более 1 450 000 людей в подконтрольных и неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины. Детский фонд оказывает психологическую помощь 105 тысячам детей, живущих в охваченных конфликтом районах.

В прошлом году ЮНИСЕФ вместе с партнерами запустил в конфликтных регионах Украины образовательную программу об опасности мин и снарядов.

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В 2018 году Фонд продолжит работу на этих направлениях. Он уже приступил к реализации проектов по оказанию психологической поддержки для 100 тысяч детей и их родителей. Еще один проект касается раннего развития ребенка и укрепления основ базового образования для 32 500 тысяч школьников, которые пострадали от конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщается, в целом ЮНИСЕФ запросил у доноров 3,6 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 48 миллионам детей в странах, охваченных конфликтами, а также пострадавших от других кризисов.

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