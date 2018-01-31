Для помощи детям, живущим по обе стороны вооруженного конфликта на Донбассе, необходимо почти $ 24 млн - ЮНИСЕФ

Эти средства позволят обеспечить украинских детей чистой водой, а также дадут им возможность учиться и получать медицинскую помощь.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали доноров выделить 23,6 млн долларов США на проекты по оказанию гуманитарной помощи детям на востоке Украины.

Как сообщает Центр новостей ООН, эти средства позволят обеспечить украинских детей чистой водой, а также дать им возможность учиться и получать медицинскую помощь.

Читайте такжеВОЗ закупит жизненно необходимые лекарства и вакцины для жителей востока Украины

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис напомнила, что дети на востоке Украины продолжают страдать от последствий конфликта. Они крайне нуждаются в помощи и защите. В рамках своих проектов ЮНИСЕФ планирует поспособствовать 500 тысячам детей по обе стороны линии соприкосновения на востоке Украины.

Барберис отметила, что много детей в Донецкой и Луганской областях находятся в зонах обстрелов. Они лишены возможности ходить в школу. В районах конфликтов повреждено много важных объектов гражданской инфраструктуры. Так, с начала конфликта на востоке Украины во время обстрелов были повреждены здания более 700 учебных заведений и 130 больниц. Постоянно поступают сообщения о повреждении водонапорных станций.

«Такая ситуация чревата огромными рисками для большого количества людей, которые возлагаются на систему централизованного водоснабжения и отопления. В 2017 году на востоке Украины от перебоев с водоснабжением пострадали более трех миллионов человек», - отметила Барберіс. Она рассказала, что Детский фонд ООН прилагает все усилия для оказания пострадавшим необходимой помощи в этой сфере.

В 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде для более 1 450 000 людей в подконтрольных и неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины. Детский фонд оказывает психологическую помощь 105 тысячам детей, живущих в охваченных конфликтом районах.

В прошлом году ЮНИСЕФ вместе с партнерами запустил в конфликтных регионах Украины образовательную программу об опасности мин и снарядов.

Читайте такжеГермания выделит 750 тыс. евро для психосоциальной ожоги пострадавших из-за войны на Донбассе

В 2018 году Фонд продолжит работу на этих направлениях. Он уже приступил к реализации проектов по оказанию психологической поддержки для 100 тысяч детей и их родителей. Еще один проект касается раннего развития ребенка и укрепления основ базового образования для 32 500 тысяч школьников, которые пострадали от конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщается, в целом ЮНИСЕФ запросил у доноров 3,6 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 48 миллионам детей в странах, охваченных конфликтами, а также пострадавших от других кризисов.