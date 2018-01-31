В Киеве зафиксирован первый случай заболевания столбняком в 2018

На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

В 2018 году в столице зафиксировали первый случай заболевания столбняком.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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"В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых", - сказал Чумак.

О больном столбняком стало известно в пятницу. На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Он также добавил, что в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.

Как сообщал УНИАН, в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.