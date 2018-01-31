В Киеве зафиксирован первый случай заболевания столбняком в 2018
10:27, 31 января 2018Страна
797 0
На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.
О больном столбняком стало известно 26 января / фото УНИАН
В 2018 году в столице зафиксировали первый случай заболевания столбняком.
Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
Читайте такжеУкраина получила лекарства против ботулизма и столбняка
"В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых", - сказал Чумак.
О больном столбняком стало известно в пятницу. На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.
Он также добавил, что в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.
Как сообщал УНИАН, в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter