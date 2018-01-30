Медики рассказали о самых травматичных видах зимних развлечений (видео)

Каждый раз, когда выпадает много снега, отделения травматологии переполнены, больше всего пациентов после выходных.

Медики рассказали о самых травматичных видах зимних развлечений украинцев.

Сезон зимних катаний втрое увеличил количество пациентов в травмпунктах Киева. Стихийные горки малыши устраивают в каждом городе и нередко выбирают рискованные места возле рек или дорог, пишет ТСН.

На одной из киевских горок в спальном районе за детьми присматривают родители, потому что она расположена впритык к дороге с оживленным транспортным движением. Поэтому матери отправляют детей сверху, а папы отлавливают их внизу, стоят стеной перед дорогой. "Всех подряд ловим", - говорят те, кто предотвращает вылета санок под колеса автомобилей.

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Зимние развлечения без родительского надзора едва не завершились трагедией в селе Рахнив на Винничине. Артем Шевчук пошел кататься со своим 4-летним братиком на горку возле реки, и санки унесли малыша прямо на тонкий лед.

Мама четверо суток просидела с младшим сыном в реанимации, наконец его состояние медики оценили удовлетворительно.

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Каждый раз, когда выпадает много снега, отделения травматологии переполнены. Больше всего пациентов после выходных.

Врачи создали свой рейтинг самых опасных зимних развлечений. На первом месте катание на пластмассовых дисках. На втором - санки, потому что ими все же можно управлять, если правильно съезжать. "Когда дети катаются самостоятельно, на пути встречается какая-то преграда – дети получают серьезные травмы. Как правило, это переломы бедер", - говорит травматолог Александр Мухопад. Третье место в рейтинге заняли лыжи, но только потому, что кататься на них без присмотра просто негде. Горка должна быть специально оборудованной, а за спуском наблюдать и управлять инструктор.

В целом медики отмечают, что зимние развлечения на свежем воздухе являются, прежде всего, веселыми и полезными. Но лучше всего это делать под присмотром взрослых.