Начальник управления ветеринарной медицины задержан за взятку

23 июня сотрудники СБУ совместно с налоговиками в Ивано-Франковской области во время получения 15 тыс. грн. взятки задержали начальника Управления ветеринарной медицины в Калуше и начальника отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров налоговой милиции Калушской ГНИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, должностные лица требовали у предпринимателя деньги за возвращение ему изъятой налоговой милицией партии мяса весом более 2 тонн.

Должностные лица были задержаны в момент вымогательства и получения взятки от предпринимателя в селе Маркивцы в пригороде Ивано-Франковска. Один из взяточников пытался сбежать с места совершения преступления на собственном автомобиле, но был задержан бойцами “Альфы” СБУ.

По материалам СБУ областная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.