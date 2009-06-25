В Черновцах произошел прорыв канализационного коллектора

Черновцы. 25 июня. УНИАН. В Черновцах сегодня в 04.25 на обводном канализационном коллекторе диаметром 1200 мм произошел прорыв.

Как передает корреспондент УНИАН, значительная часть стоков из двух районов города вне очистных сооружений сбрасывается в реку Прут.

На месте аварии с участием городского председателя Николая ФЕДОРУКА состоялось экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На месте прорыва коллектора начата первая очередь аварийных работ. Решено ограничить водоснабжение города с целью уменьшения канализационных стоков.

Не такие объемные прорывы на этом участке коллектора из-за изношенности случались уже несколько раз.

Н.ФЕДОРУК поручил изучить целесообразность и возможность сооружения на этом участке новой нити коллектора.