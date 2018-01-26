В Украине ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается около 48 человек, а 8 человек со СПИДом умирают – эксперт

Украина является лидером среди стран Восточной Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

В Украине ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается около 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной проблемам борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИЛа в Украине.

Участники мероприятия подчеркивали, что Украина является лидером среди стран Восточной Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

На сегодня официально зарегистрировано более 139 тыс. ВИЧ-положительных людей, хотя по расчетным данным это число может достигать 230 тыс. лиц. Около 90 тыс. человек получают антиретровирусную терапию в сети учреждений здравоохранения.

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По словам заместителя директора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Ларисы Гетьман, с начала Эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине зарегистрировано свыше 313 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов.

«В 2017 году в Украине ежедневно регистрировали в среднем 48 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, около 8 человек со СПИДом ежедневно умирали. Более 83 тысячи ВИЧ-инфицированных находятся под медицинским наблюдением. Около половины ВИЧ-инфицированных украинцев не знают о своем ВИЧ-положительном статусе. Национальная система здравоохранения меняется, и мы также должны менять подходы к борьбе с этой эпидемией в сторону всеобъемлющей поддержки пациентов на этапе диагностики ВИЧ-инфекции и в процессе связывания их с лечебным учреждением, а также бесперебойного обеспечение на 100% всех ВИЧ-инфицированных антиретровирусными препаратами», - сказала Гетьман.

Глава Представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) Ярослава Лопатина подчеркнула, что подходы к борьбе с ВИЧ/СПИД в Украине должны соответствовать изменениям в общей системе здравоохранения:

«Уже три десятилетия AHF обеспечивает профилактику и тестирование на ВИЧ, уход и лечение для ВИЧ-инфицированных пациентов. Сегодня под опекой AHF - более 856 тыс. пациентов в 39 странах мира. В Украине более 29 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов имеют возможность получить различные медицинские услуги по поддержке AHF. Снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции в Украине возможно только путем взаимодействия и реализации совместных программ с правительством Украины, другими неправительственными организациями и учреждениями здравоохранения», - отметила Лопатина.

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На мероприятии было акцентировано, что AHF в Украине в 2017-ом профинансировала и предоставила в Украине услуги в сфере профилактики и лечения ВИЧ/СПИД на сумму 45 млн грн. За счет этих средств 117 тыс. людей прошли тестирование на ВИЧ быстрыми тестами, 1300 пациентов с ВИЧ были обеспечены високовартісною диагностикой, а более 29 тыс. ВИЧ-положительных пациентов – другими медицинскими услугами.