Населения Украины может скоратиться на более чем 6 млн людей: ООН опубликовала прогнозы демографов

Низкая рождаемость в Украине приведет к сокращению численности населения на 15% уже до 2050 года..

Количество населения Украины до 2050 года может снизиться на более чем 6 млн людей - до 36,4 миллионов людей.

Украина попала в ТОП-5 стран с наиболее стремительными темпами сокращения населения, и, по оценкам Организации Объединённых Наций, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% до 36,4 млн человек, а к 2100 году - на 57% до 28,2 млн человек.

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Об этом сообщается в отчете департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций "Перспективы мирового народонаселения" (2017 год).

Согласно результатам исследования, в Восточной Европе находятся все страны из первой десятки списка государств, где население сокращается быстрее всего. Это, в частности, Болгария (-23%), Латвия (-22%), Молдова (-19%), Украина (-18%), Хорватия (-17%). Затем идут Литва, Румыния, Сербия, Польша и Венгрия. Было подсчитано, что количество населения в них сократится на 15% или даже больше до 2050 года.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.