Регионы Украины обеспечены вакциной против опасных инфекций - Супрун

И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что уровень охвата вакцинацией от ряда инфекций вызывает тревогу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«На фоне ситуации с вакцинацией против кори, краснухи и паротита вызывает все большую тревогу уровень охвата вакцинацией от других инфекций», - сказала Супрун.

В частности, отметила она, по состоянию 1 декабря 2017 вакцинацией против полиомиелита было охвачено менее 50% детей до одного года, против коклюша, дифтерии, столбняка - также менее 50%, по БЦЖ - 75%, а гепатита В - 50%.

«Вакцина в регионах есть. Неужели мы должны ожидать вспышек других болезней, чтобы улучшить охват вакцинацией?», - сказала Уляна Супрун.