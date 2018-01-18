В Украине вступил в силу приказ о профессиональной дискриминации женщин

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, уже не является действительным.

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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, вступил в силу приказ, отменяющий этот документ.

"Перечень запрещенных для женщин работ был утвержден почти 25 лет назад (приказ Минздрава Украины от 29 декабря 1993 года № 256). Он состоял из разделов, объединяющих работы по металлообработке; строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, горные работы; геологоразведочные и топографо-геодезические, работы по добыче нефти и газа; черная и цветная металлургия, ремонт оборудования электростанций и сетей, электротехническое производство, производство абразивов, радиотехническое и электронное производство, общие профессии электронной техники, профессии химических производств, профессии производств пищевой продукции, табачно-махорочное и ферментационное производство, работы на железнодорожном транспорте и метрополитене, автомобильном, морском, речном транспорте, полиграфическое производство, сельское хозяйство", - напомнили в ведомстве.

Отмечается, что этот перечень противоречит национальному законодательству, требованиям законодательства ЕС, международным обязательствам Украины по вопросам гендерной политики, а также не согласуется с современным Классификатором профессий. Кроме того, за прошедшие годы изменились условия и характер труда на предприятиях, появились современные технологии, оборудование, используются новые материалы и химические соединения.

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"Поэтому Минздрав Украины разработал приказ, отменяющий этот документ профессиональной дискриминации женщин (Приказ Минздрава Украины № 1254 от 13 октября 2017 года «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Украины от 29 декабря 1993 года № 256»). Этот приказ уже действует (вступил в силу 22 декабря 2017 года), а глава 3 раздела I Перечня утратит силу с даты, когда в Украине будет завершена процедура денонсации Конвенции о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45", - пояснили в министерстве.

Соблюдение требований приказа будет контролировать Государственная служба Украины по вопросам труда.