Крещенское купание - сильный стресс для организма: как не навредить здоровью



Медики предупреждают, что крещенское купание является большим стрессом для организма в целом, если до этого не было систематического закаливания, постоянной практики моржевания. И поэтому есть опасность сильно навредить своему здоровью.

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Для подобных процедур имеется ряд противопоказаний: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, различные воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов. Выброс адреналина, спазм сосудов, повышение артериального давления – вполне привычные его последствия. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза даже у молодых и относительно здоровых людей. Категорически не рекомендуется подвергать такому стрессу детей, тем более не подготовленных систематическим закаливанием.

Подготовку к крещенскому заплыву нужно начинать еще летом, продолжать осенью: много плавать, принимать ванну, постепенно снижая температуру воды, то есть закаливать организм.

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Медики советуют:

1. Не употребляйте спиртное в этот день. Прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма со всеми последствиями. Ведь спиртные напитки мешают человеку адекватно оценить свое состояние и это может привести к переохлаждению.

2. Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку.

3. Подходить к проруби надо в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, во избежание чрезмерного переохлаждения ног.

4. Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею, после чего усиленно плыть брассом.

5. Не стоит окунаться с головой или нырять во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

6. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

7. Тщательно выбирайте место для купания. Побеспокойтесь, чтобы на месте купания были медики и спасатели.