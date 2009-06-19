Подготовлен новый законопроект об обязательном медстраховании

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения подготовил новый законопроект об обязательном медицинском страховании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Анализируя состояние медицинской сферы в Украине, Т.БАХТЕЕВА отметила, что “более катастрофической ситуации в сфере здравоохранения, чем в настоящее время, в нашей стране никогда не было”.

Выход из ситуации, в которой оказалась украинская медицинская отрасль, Т.БАХТЕЕВА, усматривает в принятии нового законопроекта об обязательном медицинском страховании, который адаптирован под реалии Украины.

“Члены нашего комитета изучили опыт стран Европы и СНГ, в которых уже давно вне бюджетного финансирования существует дополнительный источник – государственное медицинское страхование. Наше общество уже готово к этому”, - считает народный депутат.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, законопроект предусматривает, что за граждан будут платить работодатель и государство.

“Этот дополнительный источник финансирования позволит в два раза увеличить расходы на закупку медикаментов, оборудования и на укрепление материально-технической базы, повысить зарплаты медикам”, - сказала Т.БАХТЕЕВА, отметив, что, не имея возможности выживать на мизерную зарплату, из Украины ежегодно на работу за границу выезжают 6 тысяч наших врачей.

Она объяснила, что законопроектом предусматривается создание одной государственной модели – государственного страхового фонда или компании.

“Этот государственный страховой фонд будет утверждаться Верховной Радой. Она же будет утверждать его бюджет (так же, как и бюджет страны). Руководитель фонда будет назначаться по предоставлению Кабинета Министров и премьер-министра, голосоваться только в Верховной Раде. Фонд будет подотчетным только Кабмину”, – отметила Т.БАХТЕЕВА.