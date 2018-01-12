Кому нельзя делать прививку против кори: комментарии врача

Заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская подчеркивает, что всем родителям, принимающим решение о вакцинации своих детей, надо помнить, что корь - достаточно тяжёлое инфекционное заболевание.

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"Корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеет. Однако следует знать, что вакцинация против кори противопоказана: людям с угрожающей жизни аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, возникшей на первичное введение; если человек болен на момент вакцинации, ее надо отложить до выздоровления; беременным женщинам; кроме того, после вакцинации необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации", - отмечает профессор Голубовская.

Она подчеркивает, что врача нужно информировать о наличии любого иммунодефицитного состояния, включая онкозаболевания, приём химиопрепаратов и/или лучевой терапии; получал ли пациент какую-либо вакцину в течение последних 4-х недель; получал ли в ближайшее время препараты крови; было ли когда-нибудь снижение уровня тромбоцитов.

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"Все эти последние положения могут служить причиной для отказа или отсрочки вакцинации", - акцентирует медик.