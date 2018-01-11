В столице Замбии - вспышка холеры: украинцам рекомендуют воздержаться от поездок

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения столицы Замбии, города Лусака - в связи со вспышкой холеры.

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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"В связи со вспышкой холеры в Республике Замбия, в частности, в столице страны городе Лусака, МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Замбию, воздержаться от посещения столицы страны, особенно района Kwanyama, до нормализации эпидемиологической ситуации.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону экстренной помощи: (0027) 814 806 707, на адрес электронной почты: consul_za @ mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

По данным иностранных СМИ, в Замбии зарегистрировано почти 3 тысячи случаев заражения холерой, умерли более 60 человек.