Ситуация по гриппу и ОРВИ в Украине: ни в одном регионе эпидемпорог не превышен

По данным эпидемиологического надзора за первую неделю 2018 года зарегистрировано 13 случаев гриппоподобных заболеваний (ГПЗ).

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Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, среди больных с ГПЗ больше всего взрослых и детей возрастной группы до 4-х лет.

На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 28 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

По данным рутинного эпиднадзора интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 329,6 на 100 тыс.населения, что на 13,3 % меньше прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области – 529,5 на 100 тысяч населения, самый низкий в Закарпатской – 151,8.

На отчетной неделе в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Чаще всего болело и требовало медицинской помощи в условиях стационара взрослое население, что возможно связано с поздним обращением за медицинской помощью во время зимних праздников.

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Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.

За отчетную неделю методом полимеразной цепной реакции протестировано 57 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 8 случаях определена РНК вируса гриппа типа В.