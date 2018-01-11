У Супрун - новая заместительница, которая будет курировать процессы закупок лекарств

Сегодня Кабмин принял распоряжение о назначении на должность заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, заместитель министра будет отвечать за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств.

Стефанишина закончила Киевский Национальный университет им.Т.Г.Шевченко. Занималась адвокацией прав пациентов. Она является соучредителем, а с 2011 года исполнительным директором благотворительного фонда “Пациенты Украины”.

В ведомстве проинформировали, что Стефанишина продолжит работу по расширению доступа пациентов к лечению, а также выполнение ключевых обязательств Украины в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС.