Корь начинается как обычная простуда: врачи рассказали о симптомах опасной болезни

Сейчас в Украине наблюдается очередной эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в 2016 году вакцинацию получили лишь 45,5% детей, ревакцинацию – 30,2%. Сложная эпидемическая ситуация по заболеваемости корью сложилась в результате накопления значительного не вакцинированного слоя населения.

Корь – опасное вирусное заболевание, что является одной из основных причин детской смертности в мире. Заболевание очень быстро распространяется вирус кори передается при кашле, чихании или тесном контакте с больным.

Врачи отмечают, что от момента заражения до заболевания проходит от 7 до 17 дней, чаще 7-10 дней. Это - скрытый период болезни, когда в организме размножаются микробы.

Поэтому важно создать в это время условия для повышения защитных сил организма в борьбе с микробами: сразу после встречи с больным корью следует сообщить об этом лечащему врачу, по его совету сделать ребенку предохранительную прививку, начать давать ему больше витаминов и, пока болезнь не проявилась, как можно больше гулять с ним на свежем воздухе.

По окончании скрытого периода ребенок заболевает. Он становится вялым, беспокойным, капризным. Нарушается сон, снижается аппетит, появляется жар, насморк, кашель. Эти же признаки бывают при гриппе или простуде, которые часто и принимают начало кори.

Через 2-3 дня жара обычно спадает, но кашель и насморк усиливаются, появляется чихание, светобоязнь (ребенку больно смотреть на свет).

На внутренней стороне щек, а иногда и губ, врач выявляет мелкие красные пятнышки, как бы посыпанные мелкими отрубями. По этому признаку врач безошибочно распознает корь.

На 4 -5-й день заболевания температура вновь повышается до 39-40°С, на коже появляется сыпь в виде розовых или красных пятнышек, слегка возвышающихся над поверхностью кожи. Сыпь сначала появляется за ушами, на лице, шеи, на следующий день - на туловище, а затем распространяется на конечности. Вместе с появлением сыпи усиливается насморк и светобоязнь, веки отекают, лицо становится одутловатым, голос грубым или охрипшим, а кашель навязчивым и мучительным.

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Часто присоединяется понос: испражнения становятся жидкими, водянистыми. Самочувствие больного ухудшается, дыхание учащается; дети в эти дни особенно вялые, капризные, то сонливые, то беспокойные.

У детей старше 6-7 лет появление сыпи может сопровождаться головной болью, затемнением или потерей сознания; некоторые из них находятся в состоянии глубокого сна и лежат «как пласт». У других, наоборот, появляется бред, беспокойство, их приходится держать, так как они стремятся куда-то бежать.

При позитивном течении болезни на 4 -5 день после появления сыпи жар проходит, самочувствие ребенка сразу улучшается, сыпь тускнеет, но остается еще в течение 1-3 недель в виде коричневых пятнышек. Исчезает светобоязнь, кашель становится более мягким и редким, одышка и насморк проходят. Ребенок начинает выздоравливать, к нему возвращается бодрость, сон, аппетит.

От коревого яда особенно страдают дыхательные органы, кишечник, внутренние оболочки рта, глаза, уши, кожа. Эти органы и становятся местом для размножения самых разнообразных микробов. Организм ослаблен, поэтому любая инфекция, которая до болезни была безопасной, может вызвать угрозу и осложнения.