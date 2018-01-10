Кому нельзя есть апельсины: рекомендации медиков

Медики отмечают, что апельсины оказывают положительное воздействие на кровеносную систему. При частом употреблении данного плода в пищу ускоряется кровообращение благодаря разжижению крови. В результате улучшается питание и дыхание всех органов. Кроме того комплекс веществ, содержащихся во фрукте, способствует укреплению сосудов. Как следствие снижается вероятность возникновения таких болезней сосудов, как атеросклероз и тромбофлебит.

Израильские медики подчеркивают, что апельсины способствуют нормализации уровня холестерина в крови.

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Также благотворно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта. Достаточно съедать один апельсин в день, чтобы наладить функционирование пищеварительной системы. Пектиновые вещества, содержащиеся во фрукте, очищают кишечник, предотвращая развитие в нем процессов гниения.

Однако всегда нужно помнить, что цитрусовые — достаточно сильные аллергены. Кормящим матерям апельсины употреблять в пищу не рекомендуется, поскольку они могут вызвать сильную аллергическую реакцию, как у матери, так и у малыша. Однако можно включить этот фрукт в свой рацион, начиная с одной дольки. Затем постепенно увеличивайте порцию.

Апельсины противопоказаны больным, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, поскольку во фрукте содержится кислота, которая будет усиливать раздражение слизистой оболочки желудка. Людям с гастритом с пониженной кислотностью апельсины разрешаются, но в умеренных количествах.

Врачи не рекомендуют употреблять апельсины при панкреатите, поскольку во фрукте содержится много сахаров, которые противопоказаны при данном заболевании.

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Знайте, что есть абсолютно нормальная реакция организма на цитрусовые. Она проявляется слабым жжением на коже, если принимать ванну с апельсиновым маслом.

Не рекомендуется также чистить зубы после того, как вы съели апельсин, или выпили его сок — состав фрукта на время ослабляет эмаль и она становится уязвимой.