Виннитчина: детям с изъянами зрения собрано почти 210 тыс грн

В Винницкой области в ходе Всеукраинской благотворительной акции помощи детям с изъянами зрения «Услышьте все!» собрано почти 210 тыс. грн., что в 5,8 раз больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 16 июня сообщила начальник Управления по делам семьи и молодежи Винницкой облгосадминистрации Елена СТОЯЛОВА.

По ее словам, целью проведения акции был сбор средств для приобретения медицинского оборудования по диагностике, лечению и реабилитации детей с изъянами зрения.

Участие в акции, инициированной Всеукраинским благотворительным фондом «Сердце к сердцу», в этом году приняли около 850 волонтеров из всех районов и городов области, сотни организаций и учреждений.

«В таких масштабах, когда был охвачен каждый район и город области, эта акция проводилась впервые. Вся организационная работа продолжалась три месяца», - сообщила Е.СТОЯЛОВА.

Волонтеры собирали деньги в учебных заведениях, предприятиях, учреждениях и организациях области. Каждому, кто присоединился к акции и сделал денежный взнос, дарили символическое сердце. И такие сердца получили около 120 тысяч жителей Винницкой области. Результатом стали собранные 209 тыс. 416 грн., что в 5,8 раз превысило сумму, собранную в прошлом году.

Средства направлены на счет Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» для приобретения медицинского оборудования Винницкой областной детской клинической больнице. Каждый ребенок сможет проходить лечение на спецоборудовании бесплатно.

Винницкая область заняла 3-е место в Украине по сумму собранных в ходе благотворительной акции средств. Всего в Украине собрали 2,7 млн. грн., причем, по сравнению с прошлым годом, результат вырос в 1,5 раза.