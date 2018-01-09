В Кабмине заявили, реформа медицины - один из главных вызовов для правительства в 2018

Главными вызовами для правительства в 2018 году станут продолжение реформы системы здравоохранения, реформы образования, включая улучшение социального обеспечения учителей, а также реформирование таможни.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова министра Кабинета министров Александра Саенко.

«Многое сделано, но это не повод снижать темп. Вызовами для правительства в 2018 году будут продолжение внедрения реформы системы здравоохранения, где мы уже приняли большой пакет нормативно-правовых актов, а также реформа образования, в рамках которой премьер-министр инициировал современное оснащение младших классов школы, чтобы дети получали лучшие возможности для учебы. Кроме того, мы предложили реформу профессионально-технического образования, а также социального обеспечения учителей, включая повышение социальных стандартов», - сказал министр.

Также Саенко подчеркнул, что важным вызовом 2018 года станет реформа таможни.

«Мы хотим укомплектовать наши границы оборудованием, которое будет анализировать грузы в автоматическом режиме. Это масштабная инициатива по борьбе с контрабандой», - отметил министр.

В контексте продолжения реформ Саенко отметил особую важность взаимодействия правительства и парламента для проведения реформ.

«Как человек, непосредственно ответственный за диалог и согласование с Верховной Радой ключевых законодательных инициатив правительства, я значительную часть времени выделяю на дискуссии с представителями фракций и групп парламента для обеспечения прохождения реформ через сессионный зал», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 года Порошенко подписал закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327). Этим законом государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.