В 2018 году в Украине планируют построить 1,3 тыс. амбулаторий

В 2018 году в Украине планируют построить 1,3 тыс.медицинских амбулаторий.

Читайте такжеПорошенко признал, что получить медицинскую помощь в сельской местности почти невозможно

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе сообщил в Харькове в ходе выездного заседания Минрегиона, которое было посвящено развитию сельской медицины, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

По его словам, в Харьковской области в следующем году планируется открыть около 50 амбулаторий.

"Сегодня мы разрабатываем типовые проекты амбулаторий, и хотим услышать мнение медицинских работников Харьковской области по этим проектам", - отметил замминистра.

На реализацию проекта в 2018 году предполагается направить около 5 млрд грн.

Всего для обеспечения населенных пунктов Украины амбулаториями необходимо около 14 млрд грн, реализовать проект планируется за 2-3 года.