В новогодние праздники столичная "скорая" чаще всего выезжала к нетрезвым пациентам (видео)
10:08, 09 января 2018Страна
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Врачи "скорой" зафиксировали множество травм и отравлений, полученных пациентами в состоянии алкогольного опьянения.
По количеству вызовов, "скорая" выезжала столько же, как и в обычные дни / dpchas.com.ua
В новогодние праздники ежесуточно столичная служба экстренной медицинской помощи получала около 5 тысяч звонков и около двух тысяч раз "скорая" выезжала к пациентам по вызовам.
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Как пишет ТСН, медики Киева работали в усиленном режиме.
По количеству вызовов, "скорая" выезжала столько же, как и в обычные дни. Единственное отличие в том, что много травм и отравлений, полученных пациентами в состоянии алкогольного опьянения. Именно к нетрезвым пациентам скорую медицинскую помощь вызвали чаще всего.
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