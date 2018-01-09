В новогодние праздники столичная "скорая" чаще всего выезжала к нетрезвым пациентам (видео)

В новогодние праздники ежесуточно столичная служба экстренной медицинской помощи получала около 5 тысяч звонков и около двух тысяч раз "скорая" выезжала к пациентам по вызовам.

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Как пишет ТСН, медики Киева работали в усиленном режиме.

По количеству вызовов, "скорая" выезжала столько же, как и в обычные дни. Единственное отличие в том, что много травм и отравлений, полученных пациентами в состоянии алкогольного опьянения. Именно к нетрезвым пациентам скорую медицинскую помощь вызвали чаще всего.