Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, в отдельных населенных пунктах град, шквалы 15-20 м/с, днем в восточной части местами сильные дожди.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 7-12°, в южной части местами 18-20°; днем 17-22°, на востоке и юге 23-28°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем около 20°.