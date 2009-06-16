В мире уже 36 тысяч больных гриппом A/H1N1

В мире лабораторно подтверждены 35 928 случаев заражения людей вирусом гриппа A/H1N1, говорится в сообщении, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно последним данным, вирус зарегистрирован в 76 странах. 163 пациента умерли.

Большинство случаев заражения зафиксировано в США (17855 заболевших), Мексике (6241) и Канаде (2978). За ними следуют Австралия (1823), Чили (1694), Великобритания (1226), Япония (605), Испания (488), Аргентина (343) и Панама (272).

Число больных свиным гриппом на материковой части Китая и в островной провинции Хайнань по состоянию на вечер понедельника составило 226 человек. Таким образом, несмотря на принимаемые жесткие меры, за сутки выявлен 41 новый случай заболевания, сообщает министерство здравоохранения КНР.

Подтверждены первые два случая заражения людей вирусом гриппа A/H1N1 в Иордании.

Число подтвержденных случаев заболевания гриппом A/H1N1 в Таиланде за сутки увеличилось в два раза, составив 310 человек.

В Аргентине зафиксирован первый летальный случай в результате заболевания гриппом A/H1N1: вирус унес жизнь трехмесячного ребенка. Всего в Аргентине, по официальным данным, подтверждены 343 случая заболевания.

www.rian.ru