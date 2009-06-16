Президент открыл Черкасский областной нейрососудистый центр

12:10, 16 июня 2009
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Подарил медаппаратуру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл Черкасский областной нейрососудистый центр.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подарил центру два наркозно-дыхательных аппарата и станцию круглосуточного мониторинга состояния пациентов.

Президент пообщался с больными и в палате для ветеранов подарил больным тонометры.

Черкасский областной нейрососудистый центр создан для профилактики и лечения сосудисто-мозговых заболеваний.

 

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