Активность гриппа в регионах Украины остается низкой - Минздрав

В течение 25-31 декабря 2017 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. С начала сезона прививки против гриппа сделали 173 963 человека.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, в течение прошлой недели ОРВИ заболели 147 445 человек, что на 19,2 % меньше прошлой недели.

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Исследовано 316 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, определено 3 вирусы гриппа типа B. Смертей из-за осложнения от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

Кроме того, по данным Минздрава, с начала сезона, прививки против гриппа сделали 173 963 человека.

Справка УНИАН. Грипп – это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

Симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум 5 дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, тошнота, кашель, который может длиться 2 недели и более, насморк.

Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Профилактика гриппа: ежегодное прививки от гриппа – это лучший способ уменьшить риск заболеть гриппом, уменьшить риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.