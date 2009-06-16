Черновецкий закроет все приемные отделения Октябрьской больницы

Черновецкий планирует ликвидировать все приемно-диагностические отделение на территории Центральной городской клинической больницы (прежней Октябрьской).

Многочисленные обращения и жалобы на соответствующий приказ Главного управления здравоохранения Киева поступили в Киевский городской совет от медицинских работников и пациентов этого лечебного учреждения, сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете.

В настоящее время на базе Центральной городской больницы существует 10 корпусов, в которых размещаются более чем 50 служб. В каждом корпусе есть своя приемная - диагностическое отделение для обследования и госпитализации пациентов. Вместо 10 разных корпусов, которые профильно принимают, обследуют и госпитализируют тысячи тяжелобольных пациентов, КГГА хочет создать одно здание - одно окно приема больных, независимо от их диагноза, сообщили Корреспондент.net в пресс-службе БЮТ.

Как говорится в сообщении, таким образом Черновецкий практически начнет уничтожение территории и зданий больницы.

"Теперь вместо того, чтобы сразу привезти пациента к необходимому отделению, где его уже будут ожидать профильные врачи, скорая будет вынуждена свозить всех тяжелобольных в единственную приемную. А уже остуда, не зависимо от погоды, на тележках и носилках больных будут развозить по нужным отделениям. И все это лишь для того, чтобы мэр мог вести статистику поступления больных" - отметил депутат фракции БЮТ в Киевраде Алексей Давиденко.

Бютовец Давиденко также уверен, что следствием такой реформы станет увеличение случаев непрофильной госпитализации, ошибочных диагнозов, недостаток кроватей, а также многочисленные принудительные увольнения профессиональных врачей и среднего медицинского персонала.

"В большинстве развитых стран Европы, когда государство в лице должностных лиц хочет внедрить любое общественно важное решение, оно советуется по этому поводу с жителями, проводя общественные слушания, обсуждения и референдумы. Леонид Черновецкий должен перестать упорядочивать медицинскую отрасль столицы на свое собственное, не совсем прозрачное, усмотрение" - прибавил Бютовец.

Депутатская фракция БЮТ в Киевском городском совете обратилась к столичному председателю Леонида Черновецкого и его команде с требованием остановить приказ главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения О создании единственного приемно-диагностического отделения в Центральной городской клинической больнице и немедленно собрать публичные общественные слушания по этому социально важному вопросу, отмечается в сообщении БЮТ.

korrespondent.net