Кировоградщина: дети собрали 16 тыс грн для больных ровесников

В Кировоградской области завершилась областная благотворительная акция при участии детей в возрасте от 6 до 10 лет, которые собрали почти 16 тыс. грн. для детских отделений местных больниц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил инициатор акции, председатель Опекунского совета при Кировоградском городском совете Геннадий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, целью акции «Маленькие волшебники Кировоградской области» была популяризация идеи благотворительности среди детей благодаря их участию в сборе пожертвований для потребностей больных ровесников.

«В областной детской больнице, а также еще в 11 районах были установлены специальные ящики для взносов. Главное - не собранная сумма, а внимание, которое проявили маленькие благотворители. Каждый ребенок имеет свои небольшие сбережения, и когда он жертвует их на помощь своему ближнему – это настоящее чудо», - отметил Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.

На протяжении апреля-мая дети также собрали более 1,5 тыс. игрушек и книжек.

На собранные средства региональные координаторы акции приобретут для детских больничных отделений холодильник, весы для младенцев, видеоаппаратуру в детский уголок с подборкой детских фильмов, ковровое покрытие в детскую комнату, медикаменты, детское питание.

По словам Г.ЗАБОЛОТНОГО, поскольку акция носит исключительно воспитательный характер, организаторы планируют сделать ее ежегодной.