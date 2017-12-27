Финишная прямая: правительство приняло ряд актов, необходимых для внедрения медреформы

Кабинет министров Украины одобрил ряд нормативных актов, необходимых для внедрения медицинской реформы. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк пояснил, что принято почти двадцать нормативных актов.

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"Это будет первый имплементационный пакет, который обеспечит начало реформы. Самый главный документ, который выносится на рассмотрение правительства, - это положение о Национальной службе здоровья. И уже после Нового года мы сможем объявить конкурс на должность главы этой службы. К июлю она будет образована и начнет работать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (регистрационный номер 6327).

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

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За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мероприятий по борьбе с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, обеспечивающих выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

26 декабря посол Канады в Украине Роман Ващук выразил обеспокоенность тем, что в Украине до сих пор не начато внедрение медицинской реформы, прокомментировав тот факт, что соответствующий закон до сих пор не подписан президентом Украины.

Планируется, что президент Петр Порошенко подпишет закон о медицинской реформе 28 декабря.