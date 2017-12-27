Президент подпишет медреформу завтра - Гройсман

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о медицинской реформе завтра, 28 декабря. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании правительства.

"Завтра он подпишет закон о медицинской реформе", - сказал он.

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Глава правительства также напомнил, что сегодня Кабинет министров примет ряд подзаконных актов, необходимых для внедрения реформы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (регистрационный номер 6327).

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета в соответствии с тарифами.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мер борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области охраны здоровья, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

26 декабря посол Канады в Украине Роман Ващук выразил обеспокоенность, что в Украине до сих пор не начато внедрение медицинской реформы, прокомментировав тот факт, что соответствующий закон до сих пор не подписан президентом Украины.