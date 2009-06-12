Чем полезен укроп?

Прежде всего, полезен укроп именно как источник витаминов. В зелени укропа большое количество витамина С, высок процент и других витаминов – B1, B2, PP, P, каротина, много солей калия, кальция, фосфора, железа и других микроэлементов.

В зелени укропа много клетчатки, следовательно, он как щётка вычищает кишечник, изрядно забитый крахмалистой пищей и прочим фаст-фудом. А тем, кто обедает в офисах, т.е. большую часть дня живет на привозной жратве, простите, обедах, пучок укропа, думаю не помешает.

Знаете, в чем главный секрет феноменально долгой потенции у кавказских мужчин? В поедании большого количества зелени! Зелени, в смысле травы, а не долларов! И укропа в частности! Еще лекари древнего Китая готовили из укропа снадобье для возвращения и усиления мужских способностей – своим императорам. Укроп был в почете у египтян, индейцев Латинской Америки, врачевателей Востока и везде, где он был!

Кроме профилактики, да и лечения тоже, всяких мужских проблем, регулярное употребление укропа «чревато» следующими полезными эффектами:

1. бактерицидным – подавляет гнилостные процессы и помогает организму «вырастить» полезную внутреннюю микрофлору;

2. спазмолитическим – снимает спазмы гладкой мускулатуры;

3. сосудорасширяющим – облегчает приток крови практически ко всем органам в нашем организме;

4. гипотензивным – снижает давление в сосудах;

5. мочегонным – ну, ясно из названия;

6. противовоспалительным – снимает всякие воспаления;

7. кардиотоническим – тонизирует работу сердца;

8. седативным – успокаивающим и улучшающим сон;

9. бронхолитическим – увеличивает, при регулярном потреблении, размер бронхиол и альвеол, уменьшает сопротивление поступающего воздуха и застоя в дыхательных путях;

10. отхаркивающим – разжижает густую и вязкую мокроту и способствует её выведению из организма;

11. желчегонным – т.е. желчь гонит;

12. ветрогонным – нормализует перистальтику и снижает повышенное газообразование;

13. слабительным – помогает при запорах;

14. репаративным – ускоряет заживление язв, послеоперационных ран, образование костной мозоли после переломов и травм;

15. и многими, многими другими.

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