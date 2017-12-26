В Украине стартовала программа по предотвращению сердечно-сосудистых катастроф у людей с ВИЧ-инфекцией.

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Об этом говорилось на презентации программы для пациентов с ВИЧ-инфекцией «День осведомленности относительно сердечно-сосудистого риска у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией».

По словам научного сотрудника отдела вирусных гепатитов и ВИЧ/СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского НАМН Украины Светланы Антоняк, данная программа направлена на предупреждение инсультов и инфарктов у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

«Кардиоваскулярный риск у людей с ВИЧ-инфекцией значительно выше, чем у основной популяции. ВИЧ-инфекция повышает уровень воспалительных реакций. К тому же, некоторые антиретровирусные препараты (АРВ-препараты), некоторые схемы лечения могут быть факторами высокого сердечно-сосудистого риска. К сожалению, в Украине не оценивается кардиоваскулярный риск у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на рекомендации европейских и американских экспертов. Люди с ВИЧ-инфекцией в Украине получают антиретровирусную терапию и лабораторный мониторинг бесплатно. Однако липопротеиды высокой плотности – тест, необходимый для оценки сердечно-сосудистого риска не оплачивается. Поэтому, обычно, ни врачи, ни пациенты с ВИЧ-инфекцией не знают о таком риске», - отметила Антоняк.

Она подчеркнула, что целью программы является внедрение пилотной модели улучшения качества помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией.

«Программа будет опробирована в клиниках Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского, в киевской клинической больнице № 5, в Киевском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, в Одесском центре профилактики и борьбы со СПИДом. В каждой из этих клиник получают медицинскую помощь более трех тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией», - сказала Антоняк.

По ее словам, программа позволит 750 пациентам пройти обследование по поводу сердечно-сосудистого риска.

«Мы живем в эру эффективной антиретровирусной терапии (АРВ-терапии). Это обусловило рост неспидинфикаторных состояний, заболеваемости и смертности людей с ВИЧ-инфекцией. Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в причинах смертности. Для людей с ВИЧ-инфекцией эти риски значительно выше. Также и сахарный диабет встречается чаще у людей с ВИЧ-инфекцией», - отметила Антоняк.

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Она также подчеркнула, что 80% случаев сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить простыми действиями. «Важно выявить пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском: диагностировать артериальную гипертензию, сахарный диабет, иногда нужно использовать калькулятор для выяснения сердечно-сосудистого риска, сделать простые анализы. Это позволит отнести человека к группе риска. Дальше важно дать рекомендации для снижения сердечно-сосудистого риска. АРВ-терапия должна быть откорректирована для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Необходимо назначить ту схему лечения, которая не будет усугублять высокий кардиоваскулярный риск. Таким образом эта программа позволит нам лучше осознать масштаб проблемы и проинформировать медицинское сообщество, людей, принимающих решения в Минздраве и в Центре общественного здоровья, а также предоставить рекомендации для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с ВИЧ-инфекцией», - сказала Антоняк.

Представитель пациентской организации Виталий Ткачук заявил, что Всеукраинская сеть ЛЖВ поддерживает внедрения такой программы.

«В Украине, по официальной информации, с ВИЧ-инфекцией живут более 130 тысяч людей. Оценочные данные нам говорят, что таких людей в два раза больше. Мы вступили в эпоху, когда лечения для людей с ВИЧ-инфекцией стало доступным, они уже не умирают. Люди с ВИЧ-инфекцией теперь могут планировать свою жизнь, добиваться своих целей, иметь семью, получать образование и работу. Вопрос выживания в связи со СПИДом снят с повестки дня. 80 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией имеют доступ к АРВ-терапии. Специфика лечения – ежедневный прием препаратов до конца дней. Некоторые из них приводят к заболеваниям сосудов, сердца и приводит к летальному исходу. Поэтому мы заинтересованы, чтобы пациенты знали о таких рисках, а научное сообщество и Минздрав уделяли этому внимание. Это нелогично – лечить человека от СПИДа, но потерять его от других заболеваний», - отметил Ткачук.

Заведующий кафедры терапии, нефрологии, общей практики и семейной медицины Харьковской медицинской академии по­следипломного образования Александр Бильченко акцентировал, что сегодня ВИЧ-инфекция уже не является смертельной инфекцией.

«Люди с ВИЧ-инфекцией могут жить долго. Но появилась другая проблема – самая большая для людей, живущих с ВИЧ. Это проблема сердечно-сосудистых заболеваний, в частности церебральных инсультов, которые приводят к смерти. Инсульт и инфаркт развиваются обычно после 65 лет (в 80% случаев). Если мы говорим о людях, живущих с ВИЧ-инфекцией, у них инсульт и инфаркт случаются в 80 % в возрасте до 65 лет. Это относит к самому высокому риску относительно сердечно-сосудистых катастроф», - сказал Бильченко.

Он подчеркнул, что артериальная гипертензия – основная причина смертности в мире.

«В 12 развитых странах мира, где впервые за историю человечества, сердечно-сосудистые заболевания не лидируют в структуре смертности населения - благодаря правильному подходу к лечению и профилактике, предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний. Опыт этих стран говорит о том, что это не последствие усилий врачей. Самый большой вклад вносит общество. Первое – это осведомленность о предупреждении заболеваний, когда люди из открытых источников узнают о профилактике сердечно-сосудистых катастроф», - отметил Бильченко.

Светлана Антоняк и Александр Бильченко прочитали информационную лекцию, просмотрев которую, ВИЧ-инфицированные люди, будут знать про все меры предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.