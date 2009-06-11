Фонд Ахметова передал Львовскому онкоцентру $ 1 млн 250 тыс

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал Львовскому онкоцентру 1 млн. 250 тыс. долларов США на приобретение современного оборудования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, сегодня во Львове директор Фонда "Развитие Украины" Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ торжественно вручил сертификат на сумму 1 млн. 250 тыс. долларов США на приобретение самого современного оборудования для Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра. Финансирование онкологической службы Львовской области происходит в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на развитие онкологической службы Украины.

Выбор наилучшего и самого эффективного оборудования состоится в ближайшее время, отметили в фонде. Специально для этого будет создана комиссия, в состав которой войдут представители Министерства здравоохранения, онкологических центров, ведущие европейские и украинские эксперты, а также специалисты фонда. Сумма 1 млн. 250 тыс. долларов США была определена, исходя из нужд области. Согласно согласованной позиции между фондом и областью, средства пойдут на усиление радиологической базы, а именно - на приобретение оборудования. Кроме технического оснащения, фонд обеспечит обучение специалистов работе на новом оборудовании и последующие этапы повышения квалификации.

По словам А.ЗАБОЛОТНОГО, «в июне 2008 года президент фонда Ринат АХМЕТОВ инициировал новый проект «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний». На его реализацию он выделил значительные средства – 315 млн. грн. Перед нами стоит задача помочь украинский онкологической службе стать на один уровень с современными европейскими клиниками. Это поможет спасать сотни тысяч людей ежегодно".

Он отметил, что ежедневно в фонд обращаются люди, которым очень необходимы средства на лечение онкологических заболеваний. "В некоторых случаях мы вынуждены обеспечивать лечение граждан в иностранных клиниках, поскольку в нашей стране нет определенных видов оборудования. Поэтому, в первую очередь, необходимо создать качественные условия для того, чтобы украинская онкологическая служба имела все возможности для лечения больных", - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ отметил, что в этом году Львовский государственный онкоцентр получил 24 млн. 786 тыс. грн. финансирования. Средства, которые предложил фонд «Развитие Украины», - это треть годового бюджета центра. От имени общины Львовской области он поблагодарил Фонд "за эту возможность, которая поможет жителям области (и не только) получать информацию, которая, без преувеличения, способна спасти их жизнь».