Образована Комиссия по биобезопасности при СНБО Украины

Президент Виктор ЮЩЕНКО во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 февраля «О биологической безопасности Украины» утвердил Положение о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБОУ.

Текст соответствующего указа главы государства обнародован на его официальном сайте.

В соответствии с положением, Комиссия по биобезопасности и биологической защите является рабочим органом СНБОУ. Ее основными задачами являются осуществление анализа существующих и возможных угроз биологического происхождения национальной безопасности Украины, анализ выполнения госпрограмм и состояния реализации мер в сфере биобезопасности и биологической защиты и обобщение международного опыта по формированию и реализации государственной политики в этой сфере. Комиссия также должна разрабатывать и вносить на рассмотрение СНБОУ предложения относительно усовершенствования правового регулирования в сфере биобезопасности и биологической защиты и усовершенствования системы оперативного информационно-аналитического обеспечения Председателя СНБОУ по вопросам биобезопасности и биологической защиты.

Комиссия образуется в составе председателя, двух его заместителей, секретаря и других членов комиссии. Председателем комиссии глава государства назначил директора Института биохимии им. А.В. Палладина Национальной академии наук Украины Сергея КОМИСАРЕНКО.

Персональный состав Комиссии будет утвержден Президентом по представлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Этим же указом глава государства ликвидировал Межведомственную комиссию по вопросам биологической и генетической безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины.