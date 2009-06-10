Состояние медицины в Киеве критическое - следственная комиссия

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа заявляет о критическом состоянии медицинской сферы столицы.

Об этом говорится в отчете созданной постановлением ВР от 19 февраля 2009 года ВСК по изучению деятельности Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на должности Киевского городского председателя. Текст отчета имеет в своем распоряжении УНИАН. (Этот отчет комиссии поддержали 10 из 11 членов ВСК. В то же время 5 июня Верховная Рада Украины не утвердила его. За принятие соответствующего постановления проголосовали только 210 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале, - УНИАН.)

Как отмечается в отчете, "система здравоохранения в Киеве, когда-то образцовая, за три года правления команды ЧЕРНОВЕЦКОГО полностью развалилась. Организация предоставления медицинской помощи населению, соблюдения санитарного-эпидемиологического законодательства в городе и санитарного – в медицинских заведениях является критической".

Депутаты заявляют, что "кадровая политика в медицинской сфере провалена, более 2045 врачей – пенсионного возраста. Неэффективная диспансеризация привела к существенному росту удельного веса больных с І-ІІ группой инвалидности. Анализ охватывания населения диспансерным осмотром отсутствует. Лечение онкологических больных проводится в непрофильных лечебно-профилактических заведениях. Аккредитация ЛПЗ проводится с нарушением действующего законодательства. Региональная программа противодействия заболеванию туберкулезом не утверждена".

Как говорится в отчете ВСК, "бюджетное финансирование сферы в 2008 г. предусматривало более 2 млрд. грн. Реально профинансировано немногим больше половины. Куда делся 1 млрд. грн. – сплошная загадка. Задолженность медицинских учреждений и заведений здравоохранения по защищенным статьям бюджета по состоянию на 1 апреля в 2009 г. составляет 90 млн. грн... Отключение лечебных заведений от водо- и электроснабжения приобрели хронический характер. Сфера может остановиться в июне этого года".

Авторы отчета отмечают, что заработная плата работников медицинской сферы – самая низкая среди других отраслей и составляет в среднем 1440 грн. "Предусмотренные законодательством надбавки медики не получают. В городе не хватает 4 тыс. врачей и 6 тысяч медсестер. На момент проведения соответствующих слушаний существовала задолженность по выплате медицинским работникам, даже фтизиатрам, 50% надбавки за вредность труда".

Установлены многочисленные факты оплаты предоставления медицинской помощи гражданами (например, в Соломенском и Оболонском районах). Эта незаконная практика является общепринятой.

Центр крови законсервирован. В запущенном состоянии находятся фтизиатрическая и инфекционная службы.

"В одной из подольских больниц догнивает лабораторное оборудование, необходимое для диагностирования и профилактики гепатита С. И это при том, что Киев опережает все европейские столицы по темпам роста заболеваний СПИДом, туберкулезом и гепатитом С, что преднамеренно замалчивается руководством КГГА", - отмечается в отчете.

Депутаты заявляют, что кадровое и материально-техническое обеспечение службы скорой помощи является критическим: 5-миллионный город обслуживает лишь 135 автомобилей, закупленные автомобили скорой помощи современным требованиям не отвечают, по штату не хватает 140 врачей. "Медикаменты в медицинских заведениях отсутствуют. Например, в госпитале для участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда в Пуще-Водице не хватает не только медикаментов, но и продуктов питания. Ветераны получают еду как в концлагере – раз в сутки", - сообщается в отчете.

"Освобождены от должностей по меньшей мере 10 главных врачей и другие руководители, несогласные с издевательством над отраслью со стороны руководства КГГА", а в каждой больнице, подчиненной КГГА, введена должность заместителя директора по экономическим вопросам. Как отмечается в отчете, "это "смотрящие" руководства КГГА за "общаком".

При этом в отчете на примере нескольких коммунальных предприятий сообщается о злоупотреблениях в фармацевтической сфере, во время строительства и закупки оборудования для медцентров и т.д.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Кирилл КУЛИКОВ предлагает народным депутатам 11 июня еще раз рассмотреть и утвердить соответствующее постановление по отчету этой ВСК. В частности, как говорится в проекте постановления, ВСК ВР учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, предлагает обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения обязанностей главы Киевской городской государственной администрации.