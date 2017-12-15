Кому нельзя есть мандарины: рекомендации медиков

Медики отмечают, что мандарины способствуют улучшению аппетита, усиливают обменные процессы в организме человека. Зимой они могут дать нам большое количество необходимых витаминов.

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Мандарины и мандариновый сок при регулярном применении укрепляют организм, улучшают пищеварительные процессы. Фитонцидные свойства этого фрукта обеспечивают антимикробное действие. Фитонцидная активность сока позволяет ему бороться с некоторыми патогенными грибами, приводящими к кожным заболеваниям.

В народной медицине популярна спиртовая настойка цедры мандарина, которая очень хорошо разжижает мокроту ,и используется для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Настои и отвары из мандариновой цедры применяются как противорвотное, жаропонижающее, а также вяжущее средство при диарее.

Мандарины подойдут для фруктовых салатов и десертов, его можно добавить в начинки пирогов или прослойки тортов. Соус с мандаринами может стать отличной заправкой для овощных салатов, а также подливкой для мясных и рыбных блюд. Кроме всего прочего, сок мандарина содержит белки, железо, каротин, витамины группы B и витамин С.

Высушенная корка мандарина оказывает успокаивающее действие, а свежие мандарины, также как и апельсины являются натуральным жаропонижающим средством.

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Однако медики предупреждают, что мандарины имеют и опасные свойства.

Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку желудка и кишечника. По этой причине не следует есть их людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами с повышенной кислотностью, энтеритами, колитами и обострениями воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.