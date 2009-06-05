В Киеве прошел футбольный турнир «Seni Cup 2009»

В Киеве состоялся VI международный турнир по футболу для молодых людей с особенными потребностями «Seni Cup 2009», сообщает корреспондент УНИАН.

Открывая турнир, директор по продажам ООО «Белла-Трейд» Эдита КОСОВСКА отметила, что основная цель турнира - это возможность помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и почувствовать себя полноценными участниками общества.

«В современном обществе на смену изолированному воспитанию детей-инвалидов пришло открытое и интегрированное обучение и воспитание. Футбольный турнир «Seni Cup» помогает молодежи с особенными потребностями максимально развить свои физические способности и в дальнейшем наиболее полно реализовать себя в обществе, а также привить любовь к спорту и здоровому образу жизни», - сказала Э.КОСОВСКА.

В открытии турнира участвовали Председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, глава Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий СУШКЕВИЧ, заместитель министра труда и социальной политики Украины Сергей БЫЧКОВ, руководитель проектов и программ Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МЫКОЛАЮК, президент международного общества предпринимателей в Украине Мариан ПЖЕЗДЕЦКИЙ и другие.

Участников «Seni Cup 2009» поздравили председатель наблюдательного совета международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО и председатель Национального Олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА. Официальные поздравительные письма от них зачитали на церемонии открытия турнира.

В VI международном футбольном турнира приняли участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. Получасовые мини-матчи оценивали профессиональные судьи Федерации футбола г. Киева. Состоялось 15 игр, команды забили 43 гола.

Победителями соревнования стала команда Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области. Второе место заняла команда Белгород-Днестровского детского дома-интерната Одесской области. Третье место досталось команде Почаевского психоневрологического интерната Тернопольской области. Каждая из команд-победительниц получила в подарок почетные грамоты, медали, кубки от организаторов и партнеров турнира, а также футбольные мячи от ФК «Шахтер» (Донецк).

Лучшим нападающим шестого турнира «Seni Cup 2009» стал футболист Гушинский Михаил из команды Почаевского психоневрологического интерната Тернопольской области. Лучшим вратарем признан Гуцал Роман из команды Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области, а лучшим игроком турнира стал Хустнетдинов Родион из команды Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области. Все игроки, победившие в своей номинации, были награждены именными футболками игроков ФК «Шахтер» (Донецк).

Победители украинского турнира поедут на европейский финал турнира в Польшу (г.Торунь), где встретятся с командами из стран СНГ и Восточной Европы.

Международный футбольный турнир для молодых людей с особенными потребностями «Seni Cup 2009» проходил при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Главного управления физкультуры и спорта г. Киева, Федерации футбола Украины.

Все команды-участники международного футбольного турнира «Seni Cup 2009» получили памятные подарки от ООО «Белла-Трейд», Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер», компании «PZU Украина», благотворительного фонда «Единственная», народного депутата Павла Бурлакова, Киевсовета и других партнеров турнира.

СПРАВКА УНИАН. ТМ «Seni» и компания «Белла-Трейд» уже 6 лет проводят футбольный турнир «Seni Cup» в Украине, помогая детям почувствовать себя полноценной частью общества. Турнир проводится по всем правилам FIFA и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у детей, проживающих в психоневрологических интернатах.

Сейчас подобные соревнования проводятся также в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве и Белоруссии и в Украине.

Организаторы турнира: ТМ «Seni» и компания «Белла-Трейд».

Главный партнер турнира: Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Технический партнер: ФК «Шахтер» (Донецк).

Официальные спонсоры: «PZU Украина», компания «McDonald`s», польская компания «TZMO S.A.», компания «Coca-Cola» и Благотворительный фонд «Единственная».

Информационный партнер: еженедельник «2000».