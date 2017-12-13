Ежегодно список Нацперечня лекарств будет пересматриваться и пополняться - Супрун

Версия расширенного Национального перечня основных лекарственных средств, принятая сегодня правительством, не является окончательной, поскольку список будет пересматриваться и ежегодно пополняться новыми эффективными препаратами по международным стандартам.

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Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Сегодня правительство приняло решение о расширении Национального перечня лекарств, которыми каждое медицинское учреждение должно обеспечить каждого пациента на 100%. Это не окончательная версия Нацперечня. Ежегодно список будет пересматриваться. Мы будем включать новые препараты по рекомендации специалистов и согласно международным стандартам», - написала руководитель министерства.

Она добавила, что ранее медучреждения пользовались старой версией Национального перечня. Он включал более 1000 лекарственных средств, многие из которых не являлись приоритетными для лечения болезней в развитых странах.

«Представьте, только в 2016 году на сумму более 70 млн гривен были закуплены экстракты плодов дикой моркови, хмеля, мяты перечной, хлорофиллипта и других средств, которые в лучшем случае убирают только симптомы. Зато на жизненно необходимые лекарства финансирования не хватало. Пациенты должны были за них заплатить из собственного кармана», - отметила Супрун.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря правительство одобрило добавление в Национальный перечень основных лекарственных средств еще 60 действующих веществ: 18 международных непатентованных названий (МНН), включенных в обновленное издание рекомендаций ВОЗ, 28 МНН, включенных в государственные программы и субвенции на ингаляционные средства для наркоза и 14 препаратов для оказания экстренной помощи. Общее количество препаратов, которые включены в Национальный перечень и должны обеспечиваться на 100% в учреждениях здравоохранения, составляет 427 препаратов.

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Справка УНИАН. Национальный перечень основных лекарственных средств - это перечень безопасных лекарств с доказанной эффективностью, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно. Главная идея в том, что каждое медицинское учреждение каждого пациента должно обеспечить на 100% лекарствами по обновленному Нацперечню.