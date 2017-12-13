"Интерхим" завершил реализацию инвестпроекта стоимостью более 50 млн евро

Фармацевтическая компания «Интерхим» (Одесса) завершила реализацию инвестиционной стратегии стоимостью более 50 млн евро.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, введен в эксплуатацию новый комплекс по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), создание которого являлось последним этапом реализации инвестиционной стратегии общей стоимостью более 50 млн евро.

По словам генерального директора «Интерхим» Анатолия Редера, этот комплекс позволит дополнительно обеспечить качественным сырьем производственные мощности компании. 85% производимых АФИ компания использует для собственных нужд, 15% реализует другим фармацевтическим компаниям.

«Сегодня мы показали последнюю стадию. На этом новом участке представлено оборудование самых известных производителей, причем оборудование высшего уровня. Все процессы на этом участке полностью автоматизированы, максимально учтены вопросы безопасности и условия соответствуют международным стандартам надлежащей производственной практики», - сказал он.

Кроме того, компания презентовала внедренную в производственный процесс систему маркировки лекарственных средств, используемую для автоматического отслеживания их движения от производителя до конечного потребителя или пациента. Она построена в соответствии с рекомендациями Европейской федерации фармацевтической промышленности и профильных фармацевтических ассоциаций и использует двумерные коды стандарта GS1 ECC200.

Редер отметил, что в Украине остро стоит проблема фальсифицированных лекарств. При этом «Интерхим» как единственный украинский фармпроизводитель, который полноценно внедрил подобное оборудование на своем производстве, участвует в пилотном проекте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по внедрению автоматизированной системы отслеживания оборота лекарственных средств с использованием кодов европейского образца.

«Мы считаем, что внедрение элементов системы на уровне государства и всеми участниками рынка минимизирует возможность продажи фальсифицированных лекарств в Украине. По нашей оценке, если все стороны отнесутся к данному вопросу ответственно, полноценно внедрить систему в Украине удастся примерно за 2-3 года», - добавил Редер.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в церемонии открытия лабораторно-производственного комплекса фармацевтической компании «Интерхим» в Одессе.

Реализация данного проекта - строительство 8-этажного лабораторно-производственного комплекса и логистического центра - началась в 2013 году. Введение комплекса в эксплуатацию позволит в 4 раза увеличить объем выпуска лекарственных средств, а также производство фармацевтических субстанций в соответствии с требованиями стандартов GMP (надлежащая производственная практика), увеличив объем их экспорта, в том числе в страны ЕС.

Справка УНИАН. Компания «Интерхим» основана в 1992 году на базе опытно-экспериментального производства НТК Физико-химического института имени А.В. Богатского Национальной академии наук Украины. Коммерческая деятельность начиналась с производства уникальных продуктов тонкого органического синтеза, по которому производство оригинальных фармацевтических субстанций, разработанных учеными института, а также импортозамещающих субстанций, которые никогда ранее не производились в Украине.