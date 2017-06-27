Фармацевтическая корпорация «Артериум» подверглась хакерской атаке, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

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«У нас кибератака на компанию. Все компьютеры «полетели», - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке. О хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго», а также столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго». Кроме того, о хакерской атаке сообщила крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта».