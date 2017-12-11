Главе Гослекслужбы внесено предписание о нарушении антикоррупционного закона

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло предписание о нарушении требований законодательства председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталье Гудзь.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что предписание внесено относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Гудзь в отношении должностных лиц Гослекслужбы. Решение принято на заседании Национального агентства.

По результатам проведенной НАПК внеплановой проверки в Гослекслужбе установлено невыполнение положений статьи 19 закона Украины „О предотвращении коррупции“, что свидетельствует о ненадлежащей организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в указанном государственном органе. А именно, антикоррупционная программа Гослекслужбы на 2017 год, которая бы отвечала требованиям части второй статьи 19 закона, не поступила на согласование в Национальное агентство в установленный законодательством срок.