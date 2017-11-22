ФРГ помогает наиболее пострадавшим лицам, живущим вдоль контактной линии в Донецкой и Луганской области / Фото УНИАН

Федеративная Республика Германия выделила еще 2,8 млн евро на гуманитарную помощь для востока Украины.

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Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства Германии в Украине.

Отмечается, что Германия дополнительно выделяет 2,8 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине на период 2018-2019 годов. В 2016 и 2017 годах организации ADRA было выделено 1,8 млн евро.

Кроме того, сказано, что организация внесет дополнительные 200 тысяч евро из собственных средств. "Проект предоставляет непосредственную помощь наиболее пострадавшим лицам вдоль контактной линии в Донецкой и Луганской области, в частности многим внутренним переселенцам. Помощь идет преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям, отцам и многодетным семьям. Например, ADRA оказывает срочную помощь в утеплении аварийного ремонта и теплоизоляции жилья, поставляет топливо на зиму и организует обеспечение чистой питьевой водой и гигиеническими наборами, в частности, людей, которые пересекают контактную линию и должны подолгу стоять в очередях. Следующей составляющей проекта является психосоциальный уход за пострадавшими от конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых много детей", - говорится в сообщении.