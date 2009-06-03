Увеличат расходы на санаторно-курортное оздоровление инвалидов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об увеличении расходов из бюджета на санаторно-курортное оздоровление инвалидов.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН 21 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (об улучшении финансирования санаторно-курортного оздоровления инвалидов и медицинской реабилитации инвалидов-спинальников).

На сегодняшний день в Украине на учете в органах социальной защиты населения для обеспечения санаторно-курортным лечением находится 9,1 тыс. инвалидов-спинальников.

Законом предлагается увеличить расходы по упомянутой бюджетной программе на 19 млн. грн., которая позволит обеспечить большее количество инвалидов-спинальников санаторно-курортным оздоровлением (свыше 1,6 тысячи человек).

Кроме того, предлагается предоставить субвенцию в объеме 3 млн. грн. из государственного бюджета областному бюджету Донецкой области на обеспечение лечения инвалидов-спинальников в Донецкой областной больнице восстановительного лечения, которая оказывает соответствующую медицинскую помощь больным всех регионов Украины.