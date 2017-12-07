Более 80% украинцев считают, что коррупция наиболее распространена в медучреждениях и ВР - опрос

82% украинцев считает, что коррупция является самой распространенной в медицинских учреждениях и Верховной Раде.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократические инициативы им. Илька Кучерива и фирмой "Юкрейнион социолоджи сервис" и представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время 81% респондентов считаюют, что наиболее распространена коррупция в судах, а по 75% - в правительстве и политических партиях. 74% опрошенных ответили, что наиболее распространена коррупция в прокуратуре.

Опрос также показал, что на протяжении последнего года 25% граждан лично или их близкие давали взятки. В частности, чаще всего это происходило в медучреждениях, о чем указали 46% опрошенных, 22% респондентов признались, что давали взятки в высших или средних учебных заведениях, 14% - в местных органах власти.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 18 сентября по 3 октября Фондом демократические инициативы им. Илька Кучерива и фирмой "Юкрейнион социолоджи сервис". Всего были опрошены 2 тысячи респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и отдельных территорий в Донецкой и Луганской областях). Погрешность выборки не превышает 2,3%.