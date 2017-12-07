Врачи рассказали, чем опасно веганство

Анализы веганов, которые в течение пяти лет употребляли только растительную пищу, почти не содержат критических показателей вреда для организма. Медики имеют замечания к некоторым аспектам, но в целом "неполноценный" рацион обернулся результатами, которым могут позавидовать и многие мясоеды, говорится в сюжете ТСН.

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Диетолог Яна Кравченко считает, что веганский рацион прекрасно подходит для "разгрузок", но не постоянного меню. Ведь организму необходимы белки для производства аминокислот и регенерации клеток.

Руководитель клинического направления лабораторной диагностики Ольга Рыкова пояснила, что в организм вегетарианцев не поступают жизненно необходимое железо и витамин В12, без которого начинается атрофия мозга.

Однако анализы показали вполне нормальный уровень белков, гемоглобина, холестерина и даже витамина В12, потому что его семья веганов получает из аптечной химии. Синтезированный препарат начали принимать, когда почувствовали первые тревожные симптомы – онемение пальцев рук и ног.

"Я поняла, что до конца жизни мы будем пить эти добавки", - призналась Ольга Онищенко. Врачи посоветовали ей обратить внимание на недостаток железа, потому что печень работает с двойной нагрузкой. "У вас повышен аланин. Это маркер разрушения гипотоцитов. Этот момент очень критичен, потому что печень – это тот орган, которому белки необходимы, чтобы все работало", - пояснила медик.

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Сторонник здорового питания объясняет, что уже несколько месяцев не употребляет даже растительных масел и крахмала, которые заменила фруктами и овощами. И последствия уже ощутимы – не осталось следов ревматоидного артрита, а у мужа исчезли головные боли.