Ушная сера и усиленная потливость - симптомы рака молочной железы

Осмидроз – сильный запах пота /греч. osme запах + hidros пот/ и частые выделения ушной серы могут быть не просто доставляющими неудобство специфическими особенностями тела, но, как показало открытие японских учёных, также предвещать диагноз рака груди.

Онкологи Токийского технологического института обнаружили, что ген, ответственный за данные физические признаки, также приводит к раковым опухолям в грудной области. Терапевты во главе с доктором Тошихизой Ишикавой основывают свои выводы на анализе контроля белковой деятельности, созданной геном ABCC11, который связан с развитием болезни. Изучив работу этого гена и комплекс клеточных и молекулярных взаимодействий в организме, исследователи установили связь между ABCC11 и сильным выделением пота и ушной серы.

Генетики зафиксировали выражение гена и варианты белков в культивируемых человеческих эмбриональных клетках почек и определили, каким именно образом ABCC11 производит неприятные физиологические симптомы. Медики считают, что ген, активирующий раковые клетки в женской груди, также ответственен и за чрезмерный пот, и за ушные выделения. Врачи призывают не игнорировать подобные признаки и надеются, что их открытие будет способствовать более раннему выявлению рака молочной железы.

Ранее было известно, что осмидроз иногда связан с нарушением менструального цикла у девушек. Именно поэтому, настаивают медики, при появлении подобных признаков недостаточно соблюдать правила личной гигиены и употреблять средства против усиленного потоотделения, но также необходимо пройти консультацию у гинеколога и эндокринолога. Теперь, после открытия японских учёных, появился ещё один повод не игнорировать рекомендацию – посетить врача при возникновении осмидроза.

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