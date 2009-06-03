Жидкость для линз вызвала вспышку грибковых поражений глаз

Американская компания Bausch & Lomb заплатит 250 миллионов долларов пострадавшим от использования произведенной компанией жидкости для чистки контактных линз, вызывавшей поражения глаз, сообщает АР. Более шестисот исков уже урегулированы, несколько десятков ожидают рассмотрения. Руководство компании старалось не предавать претензии пострадавших огласке.

Предметом разбирательств стала жидкость для чистки контактных линз ReNu MoistureLoc, при использовании вызывавшая развитие грибковых поражений глаз. Более семисот пользовавшихся жидкостью человек оказались заражены кератитом, вызываемым грибком вида Fusarium. У семи жителей США болезнь была настолько тяжелой, что привела к потере глаза. Еще 60 американцам понадобились сохраняющие зрение операции.

Причины возникновения болезни не ясны. Некоторые исследователи полагают, что дезинфицирующее вещество алексидин, входящее в состав ReNu, в некоторых условиях могло способствовать росту поражавших глаза грибков.

В 2006 году компания Bausch & Lomb инициировала отзыв опасной продукции и изъяла из продажи жидкости для чистки контактных линз ReNu MoistureLoc. Данная компания является одним из лидеров и старейших производителей контактных линз, годовой оборот компании составляет более 2,5 миллиардов долларов.

mednovosti